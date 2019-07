Nella rete viaria di interesse nazionale anche la Marecchiese

La VIII Commissione della Camera ha dato parere favorevole allo schema di Decreto del Presidente del Consiglio sulla revisione della rete stradale di interesse nazionale. Accolta l’osservazione dell’Onorevole riccionese della Lega Elena Raffaelli sull’opportunità di integrare la tabella di riferimento con la SP 8 Santagatese e la SP 28 Sarsinate.

“Dopo l’inserimento di queste due strade nell’elenco della rete viaria di interesse regionale, grazie all’impegno del consigliere e relatore di minoranza del Prit2025 Massimiliano Pompignoli, questo Governo ha ritenuto prioritario mettere al centro della riclassificazione delle arterie stradali di valenza nazionale sia la SP 8 che la SP 28. Ancora una volta” – aggiunge la Raffaelli – “la Lega si è fatta portavoce, con i fatti, delle istanze dei territori, riconoscendo la strategicità e l’importanza di entrambe le strade per l’intera Valmarecchia. Di questo ulteriore passo avanti e delle ricadute, in termini di risorse, qualità e sicurezza, di cui il nostro territorio potrà godere, devo ringraziare prima di tutto i Sindaci e tutti gli amministratori dell’Alta Valmarecchia che in questi anni non hanno mai smesso di ‘alzare la voce’ e di far valere gli interessi della comunità che rappresentano. Questo Governo non ha fatto altro che ascoltarli e, a differenza di chi ci ha preceduto, si è rimboccato le maniche mettendo al centro della propria azione la sicurezza dei cittadini e la necessità di garantire a chi opera e investe sui nostri territori, collegamenti infrastrutturali adeguati.”