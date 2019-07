Meteo. Si apre settimana instabile, temporali in arrivo

Il nostro meteorologo di fiducia Roberto Nanni (Meteoroby) ci aggiorna sulle previsioni del tempo per l’inizio di una settimana sotto il segno dell’instabilità.

Il progressivo transito di aria fredda in quota sui settori di NordEst determinerà nel corso delle prossime ore l’aumento dell’instabilità atmosferica, sottoforma di temporali organizzati che vengono previsti da diversi centri di calcolo in un primo momento svilupparsi in Mare aperto, lungo l’asse dell’Adriatico settentrionale.

Vi è una discreta probabilità che in serata, i medesimi sistemi producano forti raffiche lineari investendo la nostra linea di costa sottoforma di colpi di vento, ed assumendo valori oltre la soglia di attenzione.