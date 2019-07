Marianna abbatte le barriere con la sua arte

“Sembrava una mattina come tante… e invece era il primo giorno di una piccola impresa“. Così la creativa disegnatrice riminese Marianna Balducci racconta la sua nuova idea per colorare la città. Insieme ai promotori di Cartoon Club è nato “Incontro alle barriere” , un progetto che fa di una azione per la sicurezza, le barriere antiterrorismo, un’occasione di bellezza. E così un oggetto in qualche modo subito, anche per tutta la paura che simbolicamente porta con sé, prende nuova vita e si trasforma.

“una suggestione illustrata – spiega Marianna – nata quando sono state installate le barriere antiterrorismo nel centro storico della mia Rimini. Oggi Cartoon Club l’ha concretizzata, in collaborazione col Comune di Rimini. Resterà per tutte le due settimane del festival e speriamo anche di più. È un piccolo segnale, dietro al quale c’è la stima e il lavoro di persone che ci hanno creduto e a cui va il mio grazie”.

