Le strade di Sasa Cicarevic e del Rimini FC si dividono. Il saluto del fantasista

Il Rimini F. C. rende nota – in una nota – l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con l’attaccante, classe ’94, Sasa Cicarevic. A Sasa il ringraziamento per la professionalità dimostrata nei tre anni di permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Cicarevic sceglie il suo profilo Facebook per il saluto alla città.

“Come tutte le storie c’è una fine, dopo tre bellissimi anni è arrivato il momento di salutare. Vorrei ringraziare tutte le persone che ho conosciuto in questi tre anni e che in qualche modo hanno contribuito alla mia crescita sia come uomo che come giocatore. Vado via con la consapevolezza di aver dato sempre il 100% per questa maglia. Auguro il meglio a questi colori e questa città! Vi porterò sempre nel cuore!”