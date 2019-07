Le dinamiche di genere nell'economia della Romagna

Le politiche di genere favoriscono le pari opportunità, rappresentano una leva strategica di sviluppo e contribuiscono al miglioramento della qualità della vita. Lo rileva la Camera di Commercio della Romagna dando una lettura dei dai raccolti a livello locale. Nelle province di Rimini e Forlì Cesena le donne sono oltre la metà della popolazione residente (quasi 378mila) e, a livello regionale, è maggiore anche l’incidenza delle donne in possesso di diploma o laurea rispetto agli uomini. Dei 640mila laureati presenti in Emilia Romagna nel 2018 oltre 360mila sono di sesso femminile. Eppure resta più alto il tasso di disoccupazione. In Emilia Romagna quello femminile è al 7,3% rispetto al 4,7 maschile e nelle province romagnole le cose vanno anche peggio: la disoccupazione tocca l’8% con picchi negativi proprio a Rimini. Le imprese femminili nelle due province romagnole sono 15.125 (il 21,2% di quelle attive). Un dato in lieve flessione rispetto all’anno precedente (-0,2%). Prevalentemente si tratta di realtà giovani: quasi la metà si è iscritta al Registro Imprese negli ultimi otto anni.

“I dati – commenta il presidente della camera di commercio della Romagna Alberto Zambianchi – evidenziano sul territorio una realtà di genere più positiva rispetto alla media nazionale. Ma ciononostante ci sono aree di miglioramento per le quali sviluppare azioni mirate. La Camera, al riguardo, anche attraverso la propria Azienda Speciale Cise, che promuove l’innovazione responsabile, realizza iniziative mirate ad ampliare la parità di genere. Quest’ultima è, infatti, una delle sei “chiavi” dell’innovazione responsabile, come definita dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 ed è anche oggetto dell’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU.”

Le tabelle

Principali indicatori demografici del territorio Romagna (FC – RN) – anno 2018

Maschi Femmine Totale Età media 44,1 46,9 45,5 Tasso generico di natalità (x 1.000 abitanti) 7,7 6,5 7,1 Tasso generico di mortalità (x 1.000 abitanti) 10,2 10,6 10,4 Indice di vecchiaia (x 100) 152,0 207,2 178,8 Rapporto di mascolinità (maschi ogni 100 femmine) – – 94,2

Fonte: Elaborazioni Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna su dati ISTAT

Livello di istruzione della popolazione in Emilia-Romagna da 15 anni in poi al 31/12/2018

Titolo di studio Maschi Femmine Totale Composizione % Maschi Femmine Totale Licenza elementare, nessun titolo 237.071 367.388 604.459 12,9 18,5 15,8 Licenza media 595.485 522.995 1.118.479 32,3 26,3 29,2 Diploma 2-3 anni (qualifica professionale) 145.105 140.781 285.886 7,9 7,1 7,5 Diploma 4-5 anni (maturità) 586.221 596.851 1.183.072 31,8 30,0 30,9 Laurea e post-laurea 280.186 360.395 640.581 15,2 18,1 16,7 Totale 1.844.066 1.988.410 3.832.476 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISTAT

Tassi di occupazione (15-64 anni) – 2018 – Valori percentuali

Maschi Femmine Totale Romagna (FC+RN) 75,4 61,3 68,3 Emilia-Romagna 76,6 62,7 69,6 Italia 67,6 49,5 58,5

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento

Tassi di disoccupazione – età 15 anni e oltre – 2018 – Valori percentuali

Maschi Femmine Totale Romagna (FC+RN) 5,1 8,0 6,4 Emilia-Romagna 4,7 7,3 5,9 Italia 9,7 11,8 10,6

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro