Indino su sicurezza: tanti controlli ma senza militarizzazione

Un grande ed esemplare lavoro da parte delle forze dell’ordine. Questo in sintesi il contenuto di una nota del presidente provinciale di Confcommercio Gianni Indino che, al termine del week end della notte rosa, plaude al lavoro delle divise impegnate sul territorio. “Ho girato la nostra provincia da Cattolica a Bellaria e ho potuto constatare personalmente il grande numero di uomini e mezzi che è stato impiegato per la sicurezza. Tutto questo lavoro è stato portato avanti con grande discrezione, senza militarizzare nessuno dei Comuni coinvolti nella grande festa dell’estate grazie a un’opera precisa, attenta e scrupolosa che ha garantito la sicurezza di centinaia di migliaia di persone venute da noi per vivere questi giorni di vacanza.

Ringrazio personalmente il prefetto, dottoressa Alessandra Camporota, il questore Francesco De Cicco, il comandante dei carabinieri Giuseppe Sportelli, della guardia di finanza, Antonio Giuseppe Garaglio e della polizia municipale, Andrea Rossi per l’enorme impegno profuso. E’ stata una lunga settimana di eventi, in cui si sono concentrate sul nostro territorio centinaia di migliaia di persone diverse che, ognuna a modo suo scegliendo tra le tantissime manifestazioni proposte, è venuta a godersi la nostra Riviera. Le forze dell’ordine ci hanno dunque dimostrato che non c’è bisogno di militarizzare le zone affinché le cose procedano in sicurezza: bastano attenzione e prevenzione.

Superato questo importante banco di prova, c’è grande attesa e fiducia per il proseguimento di questa lunga stagione estiva colma di appuntamenti variegati che avrà punte di presenze altissime. Come pubblici esercizi e commercianti, occhi sulla strada e sentinelle del territorio, siamo come sempre a completa disposizione per una fattiva collaborazione per un’estate da vivere in tutta sicurezza”.