Incidente in via Bandiera. Grave 23enne

Mancavano pochi minuti alle 6 quando in via Bandiera a Cattolica una moto, guidata da un 23enne, è andata a sbattere contro un ostacolo fisso. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Immediati i soccorsi del 118, intervenuto con ambulanza e automedicalizzata. Il ragazzo è stato trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.