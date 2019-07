Il meteo che cambia: dall'allerta caldo all'allerta temporali

Da tre giornate di emergenza caldo, con l’allerta per temperature ben oltre i 35 gradi, al pericolo di piene e frane a causa di forti temporali.

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una doppia allerta di colore giallo: la prima fino alla mezzanotte di oggi (sabato) per le forti precipitazioni (con possibilità di grandine) che dal pomeriggio partiranno dal settore occidentale per estendersi poi anche al litorale riminese. La seconda invece per la giornata di domenica sempre collegata a forti temporali e al rischio di movimenti franosi e fiumi in piena. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nelle ore serali.

. La pagina delle allerte meteo