Golf Club Cassa di Risparmio: numerosi i partecipanti alla trasferta trentina

Oltre 50 i partecipanti alla trasferta trentina del Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino presso il golf club Folgaria di Trento. Un folto gruppo di golfisti sammarinesi sabato e domenica scorsi hanno partecipato alla due giorni di golf dove si è svolta una clinic formativa e una prestigiosa gara, la Aci golf con oltre 100 partecipanti. Al via anche i nostri giocatori Junior che si sono messi in bella mostra su un campo difficile e nuovo per loro. Andrea Rossi con 45 punti stableford ha vinto la terza categoria, mentre Tommaso Bacciocchi è arrivato terzo in prima categoria. Anche altri, come Stefano Pagliarani e Teseo Amadei, hanno ottenuto buoni piazzamenti. Questi ed altri junior sammarinesi nel 2019 stanno dimostrando una grande crescita e dando soddisfazioni ai dirigenti del golf Club Cassa di Risparmio di San Marino dimostrando che il progetto giovani sta centrando gli obiettivi di crescita fissati ad inizio stagione agonistica.