Fuori dall'Aula - estate. Su Icaro Tv l'intervista al sindaco Filippo Giorgetti

Torna a partire da questa sera (mercoledì 3 luglio) Fuori dall’Aula, la trasmissione di Icaro Tv dedicata alla politica. In questa edizione estiva, interverranno in studio i sindaci del territorio eletti nelle amministrative del 27 maggio scorso. Il primo appuntamento, alle 20.35, è con il primo cittadino di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti. Una chiacchierata a 360 gradi sul primo mese di lavoro della nuova squadra amministrativa e sulle priorità per la città.