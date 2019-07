Filiera della pesca: sequestrati 200 kg di prodotto

150 controlli in una settimana tra il litorale (da Cesenatico a Cattolica) alle zone interne delle province di Rimini e Forlì Cesena. Si tratta dell’operazione svolta dalla Capitaneria di Porto che ha portato a verbalizzare 10 persone con sanzioni complessive per 14.500 euro. Otto invece i sequestri, per un totale di 200 kg di prodotto ittico. Una persona è stata denunciata per frode in commercio. Tra le irregolarità riscontrate più frequentemente, il mancato rispetto della normativa comunitaria e nazionale su tracciabilità ed etichettatura da parte di esercizi commerciali, pescherie e ristoranti. Riscontrata anche una violazione in ambito sanitario per trasporto di prodotti alimentari con mezzi non idonei per cui è stato elevato verbale da 1.000 euro col sequestro 84 kg di prodotto.