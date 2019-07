Festa della Madonna del Mare. Le immagini della processione

Si è aperto domenica mattina all’alba, con il concerto di Frida Neri Alma Quartet e la rievocazione della pesca alla tratta, il programma dell’ultimo dei tre giorni di Festa della Madonna del mare a Riccione. La mattina è stata dedicata alla benedizione delle corone in ricordo dei caduti e a seguire la processione in mare, con le barche storiche che hanno accompagnato al largo la Madonna del Mare trasportata a bordo della Saviolina. La benedizione è stata accompagnata dalle note degli allievi dell’Istituto Musicale di Riccione. Alle 16 con la veleggiata delle barche storiche e in serata la Santa Messa (piazzale del porto, ore 21) concelebrata da sacerdoti e diaconi delle parrocchie riccionesi. Al termine lo spettacolo dei fuochi d’artificio.