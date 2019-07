EYOF 2019: buon esordio per Rebosio, la Santi si riscatta

Ancora gare per i nuotatori biancazzurri impegnati a Baku nel Festival Olimpico della Gioventù Europea. Dopo l’esordio nei 400 misti, oggi Beatrice Santi è tornata in vasca per i 400 stile libero, riscattando l’opaca prova di ieri: ha fermato il cronometro a 4:35.06, un buon tempo che la colloca in 32esima posizione su 42 atlete al via.

Oggi ha rotto il ghiaccio anche Alessandro Rebosio, alla sua primissima esperienza internazionale. Il giovane sammarinese ha nuotato i 200 farfalla in 2:14.42, la sua seconda miglior prestazione nella specialità. Una prova che fa ben sperare in vista dei 100 farfalla di giovedì.

Domani toccherà di nuovo a Chiara Carabini, impegnata nei 100 farfalla (ieri, all’esordio, è riuscita ad entrare in semifinale nei 200), e a Beatrice Santi, che affronterà i 200 stile libero.