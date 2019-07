Ecobonus, riaperto il bando per veicoli inquinanti

Riapre il bando regionale per richiedere gli ecobonus e dare la possibilità ai cittadini dell’Emilia Romagna di ottenere un rimborso per sostituire una vecchia auto con un mezzo più ecologico. Il termine di questo bando è fissato per il 30 settembre, a partire dal prossimo lunedì 8 luglio e il contributo previsto dal bando potrebbe arrivare fino a 3 mila euro con la rottamazione della vecchia auto, compresi i diesel euro 4, per l’acquisto di un veicolo a zero emissioni o comunque a basso impatto ambientale, ma solo ad esclusivo uso privato. L’ammontare effettivo del contributo ad personam non tiene conto del reddito o dell’Isee del richiedente. Unica condizione aggiuntiva: la vettura deve essere stata rottamata a far data dal 1 gennaio 2019.

Questa misura per la riduzione delle polveri sottili nell’aria, finanziata con 4 milioni di euro dalla Regione, prevede la compilazione di alcuni moduli reperibili sul sito della regione e potrebbe in futuro essere supportata da altre iniziative come lo sconto del 15% sul prezzo di listino delle auto a basse o nulle emissioni applicato dai concessionari, che hanno aderito al protocollo approvato dalla regione con Anfia, Unrae e Federauto

http://www.regione.emilia-romagna.it/mobilitasostenibile.