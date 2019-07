Ecco gli acquisti della Virtus Romagna: la rosa è già al completo

Mancano più di due mesi all’inizio della stagione 2019/2020 ma la Virtus Romagna è già pronta per iniziare questa nuova avventura. Ed è pronta non solo con tempestività, ma anche con grande organizzazione e un parco giocatrici che sarà molto interessante vedere in campo prima in Coppa e poi in Campionato.

Le date e la composizione dei gironi di entrambe le competizioni non sono ancora state rese ufficiali, ma poco importa: la voglia e l’ambizione di questa società è notevole e per affrontare la Serie A2 bisognava iniziare sin da subito con il piede giusto.

Alle conferme delle giocatrici che hanno fatto grande la stagione appena conclusa (D’Ippolito, Fusconi, Dulbecco, Bagnolini, Battarra, Protti), si è aggiunto un gruppo formato da ben 10 giocatrici che innalzerà considerevolmente il livello tecnico ed esperienziale della squadra.

In attesa di conoscerle sul campo, ecco la lista giocatrici neo acquistate:

Sara Berti 1992 Flaminia (A1)

Valentina Falcioni 1992 Flaminia (A1)

Martina Mencaccini 1987 Flaminia (A1)

Sara Sabetti 1988 Flaminia (A1)

Lucia Della Corte 1991 Decima (A2)

Irene Donati 1997 Dorica Torrette (A2)

Alessia Marzo 1990 Sassoleone (A2)

Raissa Benda 1987 Foligno (C)

Ilaria Venturelli 1991 Pol. 1980 (C)

Francesca Mancarella 1993 Femminile Riccione (C)

Ma le novità non finiscono qui. Per la prima volta nella sua storia la Virtus Romagna giocherà le proprie partite in casa al Palasport Flaminio di Rimini: un parquet e dei muri pieni di storia che accompagneranno le ragazze virtussine non solo nell’impegno ufficiale della domenica, ma anche in uno dei tre allenamenti settimanali.

Annunciate le riconferme e i nuovi acquisti alla corte della Virtus Romagna da parte della presidente Graziella Ricci e dello staff dirigenziale virtussino, non resta che nei prossimi giorni presentare il coaching staff in via di definizione.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Femminile Virtus Romagna