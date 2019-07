D'Eramo e Casini lasciano il ritiro di Sant'Agata Feltria

Michael D’Eramo e Riccardo Casini non faranno parte del Rimini FC 2019/2020. I due giocatori hanno lasciato il ritiro di Sant’Agata Feltria.

D’Eramo rientra allo Spezia, che con ogni probabilità lo girerà all’Albinoleffe.

Casini si allenerà nei prossimi giorni al “Neri” insieme agli altri esuberi (sono rimasti in sei, dopo le partenze di Cecconi e Guiebre). Il direttore sportivo Rino D’Agnelli sul centrocampista ex Arzachena ha detto che non rientra nel progetto tecnico.