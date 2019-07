Coppa Davis: sabato al via gli incontri sul Titano

È pronto ad alzarsi il sipario sull’edizione 2019 della Coppa Davis, gruppo IV Europe Zone, al via domani sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Questa sera, nella nuovissima Vip Lounge, si terrà la cena di gala con presentazione delle 10 squadre che prenderanno parte alla competizione. Competizione che quest’anno si presenta con un format rinnovato: le dieci squadre saranno suddivise in due gironi da cinque, con la formula consolidata dei due singolari e un doppio. Sabato 20, nell’ultima e decisiva giornata di gare, si sfideranno le pari classificate di ogni girone (prima contro prima, seconda contro seconda, e cosi via) per determinare la classifica finale delle dieci rappresentative al via.

In tarda mattinata il sorteggio ha decretato la composizione dei due gironi: fanno parte della “pool A” Liechtenstein, Cipro, Islanda, Armenia e Albania, mentre nella “pool B” sono inserite Irlanda, Malta, Andorra, Kosovo e la formazione di casa di San Marino, capitanata dal “record-man” Domenico Vicini, che sarà affiancato da Marco De Rossi, Filippo Tommesani e Tommaso Simoncini.

La squadra sammarinese farà il suo esordio domani contro l’Irlanda, match in programma sul centrale a partire dalle 11. Il gruppo B vedrà sfidarsi anche Malta e Andorra, mentre per la pool A saranno di scena i match Cipro-Islanda e Liechtenstein-Armenia. I titani sfideranno poi Malta nella giornata di martedì, Kosovo nella giornata di mercoledì e Andorra giovedì, per poi riposare venerdì in vista della decisiva giornata di sabato.

L’ingresso all’evento è gratuito. Orari e risultati sono disponibili sul sito fst.sm e sul sito daviscup.com.