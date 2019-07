Continua ondata di caldo ma perturbazione all'orizzonte

Il caldo continuerà a tenerci nella sua morsa ancora per qualche giorno, ma il fine settimana potrebbe portare qualche cambiamento. Le previsioni di meteoroby

Continua l’ondata di caldo rappresentata da un esteso campo di alta pressione che si mantiene ben saldo su buona parte dell’Europa e sul Mediterraneo, determinando condizioni di tempo stabile e portando con se flussi di aria calda direttamente dal nord Africa che nel corso della settimana occuperanno con prepotenza anche la nostra penisola, interessandoci direttamente con temperature nettamente superiori alla media del periodo.

Il tempo è prevalentemente soleggiato con un clima caldo ed afoso che si manterrà leggermente mitigato lungo i settori adriatici, la nuvolosità risulterà scarsa se non assente, ma vedrà il suo aumento in prossimità del fine settimana quando l’anticiclone tenderà ad indebolirsi permettendo l’arrivo di una nuova perturbazione la quale successivamente farà calare in modo sensibile le temperature.

Venerdì, le temperature si manterranno pressoché invariate ma il perdurare dei valori di umidità comporteranno un disagio bioclimatico sino al moderato, la ventilazione risulterà debole con cenni di brezza nel pomeriggio, mentre il mare risulterà sostanzialmente quasi calmo.