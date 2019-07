Cimiteri San Lorenzo e Corpolò, via libera all'ampliamento

Via libera in III commissione consigliare al progetto di fattibilità del 1° stralcio di lavori per l’ampliamento dei cimiteri di San Lorenzo in Correggiano e Corpolò. Complessivamente è previsto un investimento sui due cimiteri di circa 1,2 milioni.

“Con questo atto diamo il via ai lavori al termine dell’iter urbanistico e del confronto con i privati – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Jamil Sadegholvaad – realizzando due interventi di riqualificazione molto attesi legati e che danno una risposta a un’esigenza particolarmente sentita da parte dei cittadini del forese”.

Cimitero di San Lorenzo in Correggiano – Il progetto prevede la realizzazione di opere che vanno ad ampliare il Cimitero esistente in una porzione di terreno di proprietà privata posta a valle dello stesso, prevedendo anche una nuova area parcheggio ed una rampa di collegamento tra la struttura esistente e l’ampliamento. L’area in cui è previsto l’ampliamento è di proprietà privata ed è stato attivato il Procedimento Unico per l’iter di Variante urbanistica per localizzare il vincolo preordinato all’esproprio e destinare l’area alle funzioni preposte. Inoltre l’area su cui sorge la struttura cimiteriale riveste carattere di pregio paesaggistico e come tale è vincolata dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali e del Paesaggio di Ravenna.

Il 1° stralcio funzionale prevede la realizzazione del 50% dei loculi e delle tombe di famiglia previsti nel progetto generale di ampliamento, il totale degli ossari e la realizzazione dell’area a parcheggio, interessando una superficie di circa mq. 2200 mq di area cimiteriale e mq. 1200 di area a parcheggio. In particolare si prevede la realizzazione di 120 posti di inumazione, 128 loculi, 240 ossari/cinerari, 2 tombe di famiglia. All’interno dell’area cimiteriale in ampliamento è stato previsto il posizionamento di 2 fontane e di panchine, la realizzazione di un deposito per il materiale di servizio e la piantumazione di nuove essenze arboree lungo il vialetto centrale.

Cimitero di Corpolò – Il cimitero di Corpolò è costituito da una parte “storica” risalente ai primi del ‘900 e da una parte ampliata in più fasi. Il progetto proposto prevede sia la riqualificazione e rifunzionalizzare di aree all’interno dell’attuale sedime del Cimitero, sia opere che vanno ad ampliare la struttura cimiteriale esistente. Il 1° stralcio di interventi prevede la realizzazione di 54 posti di inumazione, 96 loculi, 104 ossari/cinerari, 2 tombe di famiglia (la metà dei manufatti previsti nel progetto generale). Saranno posizionate 2 fontane e alcune panchine oltre alla piantumazione di nuove essenze arboree ad alto fusto posate in continuità al vialetto alberato esistente.