Caterpillar chiude le dirette da Riccione col coro a effetto

Questa mattina all’alba è andato in onda l’ultimo appuntamento del programma di RAI Radio 2 Caterpillar AM in diretta dalla spiaggia di Riccione. Dopo una settimana di trasmissioni piene di ospiti, musica e uscite dagli schemi, oggi la festa con un degno. Paolo Belli, Mirko Casadei e Federico Baroni che nel corso della puntata hanno mescolato le loro voci e i loro pezzi alle note del coro degli alpini di Riccione “Stella Alpina” diretto da Anna Tedaldi, il soprano rinascimentale Veronica Villa, del busker riminese Sgallo, l’insegnante di zumba, il pubblico e lo staff della trasmissione hanno dato vita a un gran finale tutti insieme con Romagna mia.

Caterpillar AM è andato in onda in diretta da Riccione dal 1° a oggi al Bagno 81, con la conduzione di Filippo Solibello, Marco Ardemagni e Cinzia Poli.