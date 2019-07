Bocciata la mozione di sfiducia alla presidente del consiglio Donati. Il dibattito

Minoranza favorevole, maggioranza contraria con l’astensione di Davide Frisoni di Patto Civico. Si è chiusa così la votazione per appello nominale palese (Pecci della Lega aveva chiesto il voto segreto) della mozione di sfiducia contro la presidente del consiglio comunale di Rimini Sara Donati. A presiedere la seduta il consigliere anziano Juri Magrini del PD. La discussione sulla mozione, a tratti accesa, è durata circa quattro ore.

La mozione nasce, in particolare, da un episodio avvenuto nella seduta del 13 giugno scorso quando si votò una delibera su Lepida. Con il voto contrario annunciato da Patto Civico, la delibera sarebbe stata bocciata. Il Pd decide allora di uscire dall’aula ma a far mancare il numero legale è l’uscita della presidente Donati (che chiede di assentarsi per andare in bagno). Un gesto che la minoranza legge come una scelta di partito non idonea per chi deve garantire tutto il consiglio in maniera super partes.

