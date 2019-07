Birriamo a Coriano, terzo anno e una nuova location

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio dalle ore 19 alle ore 24 , al parco dei Cerchi di Coriano, si svolgerà BIRRIAMO, tre giorni di festa sulle Birre Artigianali, con ingresso libero .

Saranno presenti Birreria 1843, Birrificio Abusivo, BiFOR Birra Forlì, Consolare 72 Birra Artigianale,Imbeerita Birra Artigianale, Birra Riminese.

Le gustose birre saranno accompagnate dalla ristorazione curata dalle azdore romagnole della Pro Loco Coriano .

Concerti e spettacoli per tutti i gusti : venerdì sera il concerto con le band emergenti del Musicantiere di Riccione, sabato sera Sergio Casabianca e le Gocce con “Prendimi la mano tour”, domenica “Swing e dintorni “con la SanMarino concert band .

Sarà presente anche un’area benessere a cura di Benessere Shiatsu Le Saline.

Slow Food Rimini San Marino curerà il concorso Homebrewing, dove verranno premiate le migliori birre artigianali.

Anna Pazzaglia (assessore al turismo, agli eventi e ambiente):“Birriamo, nella sua terza edizione, sarà all’insegna della sinergia tra offerta di qualità dei birrifici artigianali, il cibo tradizionale come la piada, gli spettacoli musicali in una location suggestiva come il Parco dei Cerchi. Inoltre la scelta fatta di rendere la festa eco-friendly, grazie a materiali ecocompostabili e l’utilizzo della raccolta differenziata, è un grande passo per la tutela dell’ambiente e contribuisce a rendere il territorio corianese precursore sulla direttiva europea per il 2021 e direttiva comunale per il 2020 sulla eliminazione della plastica usa e getta.”