Beach tennis: la coppia Colonna-Grandi qualificata ai World Beach Games

San Marino sarà presente alla prima edizione dei World Beach Games che si terranno a Doha nel mese di ottobre.

A centrare l’obiettivo, tutt’altro che semplice, è la coppia femminile di beach tennis composta da Marika Colonna e Alice Grandi che sarà al via del tabellone da 16 coppie che raggruppa i migliori team al mondo. Un risultato davvero notevole se si considera che erano solo 11 i posti disponibili in base alla classifica mondiale.

La presenza di San Marino tra Paesi di ben altre dimensioni e potenzialità è un risultato davvero straordinario.

Unico rammarico l’assenza dal tabellone maschile della coppia formata da Niccolò Bombini e Alvise Galli, tagliati fuori per sole 9 posizioni di ranking. Al duo sammarinese non è stata purtroppo concessa una delle due wild card a disposizione dell’organizzazione. Se ne riparlerà nel caso una delle 16 coppie in tabellone dovesse rinunciare alla partecipazione.