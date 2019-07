Arrestati i rapinatori di Rolex a Riccione

I carabinieri di Riccione hanno arrestato tre persone che a giugno avevano rapinato facoltosi turisti nella Perla Verde, portando via Rolex per decine di migliaia di euro. I tre rapinatori, dalla Campania, si trasferivano settimanalmente sulla Riviera romagnola e agivano in modo rapido, facendo perdere le loro tracce subito dopo avere strappato gli orologi. I carabinieri, dopo una rocambolesco inseguimento, li hanno arrestati dopo che avevano rubato un Rolex Daytona Oyster Flex da 25mila euro.

I particolari degli arresti saranno spiegati in una conferenza stampa nel primo pomeriggio.