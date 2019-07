Andrea Maria Artimedi si qualifica per i quarti di finale

Prosegue a passo spedito il cammino di Andrea Maria Artimedi nel tabellone femminile della “Alex Metreveli Cup 2019”, torneo Itf Junior Tour a Telavi (Grade 5, terra), in Georgia.

L’allieva della San Marino Tennis Academy, 16 anni compiuti il 31 maggio, dopo aver sconfitto con un doppio 6-1 la russa Iuliia Trifonova, al secondo turno ha travolto per 6-0 6-2 la francese Elena Mercioiu qualificandosi per i quarti di finale: prossima avversaria per la giocatrice seguita da Giorgio Galimberti la russa Margarita Andreyuk.