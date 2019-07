Alcol dopo mezzanotte, sanzioni a minimarket

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale per il controllo e il rispetto del nuovo regolamento comunale. Ieri sera gli agenti hanno sanzionato ieri sera, a Miramare, un minimarket sorpreso a vendere alcolici dopo la mezzanotte.

Il servizio della Polizia Locale si concentra in particolare sulla zona a mare della città. Da fine maggio sono stati effettuati più di 50 controlli, sanzionando una ventina di attività commerciali non in regola con il rispetto delle norme.

“L’attività che durerà per tutta l’estate – assicura l’Amministrazione Comunale – I risultati, anche in termine di prevenzione, sono infatti buoni. Con questa azione andiamo a rinforzare e valorizzare il nostro tessuto commerciale, migliorando di conseguenza la qualità nelle zone urbane, con le conseguenti ricadute positive per l’immagine della città e per il turismo”.