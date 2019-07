Al via l'iniziativa "incendi boschivi sotto controllo"

La Prefettura di Rimini, con la collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Gruppo Carabinieri Forestali del Comando Provinciale dell’Arma, ha organizzato per venerdì 12 luglio 2019, a San Leo, una giornata formativa sull’antincendio boschivo.

La giornata, che inizierà alle 9:00, alla quale partecipano come relatori rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche a vario titolo competenti in materia, nonché esponenti di associazioni di categoria, ed alla quale interverrà, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, l’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna, Paola Gazzolo, si articolerà in due momenti principali.

Durante la mattinata, presso la Sala Conferenze del Palazzo Mediceo di San Leo, saranno esaminati, attraverso apposite relazioni, gli aspetti giuridico-amministrativi ed i profili di carattere tecnico-operativo riguardanti l’antincendio boschivo, mentre nel pomeriggio, presso l’ area adiacente il Convento di Sant’Igne, a cura di alcuni enti partecipanti, saranno approntati diversi stand dimostrativi ed aree esercitative

La giornata si concluderà alle 15:30 con la Santa Messa, presieduta dal Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi, in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali, di cui si celebra la ricorrenza proprio il 12 luglio, e con la consegna di benemerenze a Carabinieri Forestali, distintisi nei soccorsi alle popolazioni dell’Emilia colpite dal sisma del maggio 2012.