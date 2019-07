5g, quale impatto sulla salute? A Tempo Reale ospite il professor Bersani

Il 5G tra poco sbarcherà in Italia. Si tratta del nuovo standard per la comunicazione mobile che assicura una velocità di download e upload molto elevata e permette il cosiddetto internet delle cose. Il salto al 5G porterà però anche nuovi scenari di esposizione ai campi elettromagnetici e, nonostante le ricerche scientifiche non siano univoche, le preoccupazioni non mancano. Il comune di Rimini prevede un nuovo monitoraggio dello stato di fatto e l’avvio di una campagna informativa nelle scuole mentre a Riccione il consiglio comunale si è impegnato, tra l’altro, a promuovere un tavolo sanitario – ambientale.

Domattina (giovedì), nel corso della trasmissione Tempo Reale (sui 92 di radio Icaro e sul canale 91 di Icaro Tv), approfondiremo l’argomento con il professor Fausto Bersani, docente di fisica e consulente di Federconsumatori. È possibile inviare domane al 337 511 336 o interagire in diretta tramite la pagina facebook Tempo Reale