Villanova Tigers, è ancora festa! Dopo la serie D arriva il titolo regionale Under 14

Villanova Basket Tigers-Vico Parma 50-43 (11-12; 20-17; 34-32)

IL TABELLINO

Villanova Tigers: Paduano 7, Masini 19, Chiarelli, Pecci, Cameli 4, Guiducci 17, Casali, Fabbri 3, Brocchi, Pascarella, Donini, Girometti. All: Muratori.

CRONACA E COMMENTO

Campioni regionali! L’U14 Villanova Basket Tigers con una grande prova corale vince la finale a Vigarano Mainarda (FE), superando i pari età di Vico Parma per 50-43 e si aggiudica il titolo regionale di categoria.

Nel caldo asfissiante nell’impianto ferrarese, le due squadre si affrontano e nei primi minuti si sente un po’ di tensione. Partono decisamente meglio i parmensi: 0-8. Poi Masini si carica la squadra sulle spalle, con un gioco da 3 e 9, assistito da Guiducci, riporta sotto i biancoverdi: 11-12 alla prima sirena.

Vico Parma è squadra decisamente molto più fisica dei Villanoviani, ma i Tigers hanno cambiato marcia e difendono con i denti. Il capitano Cameli è encomiabile, 2 punti per il sorpasso, peccato per il 3° fallo che lo costringe anzitempo in panchina. Paduano si sblocca ma solo dalla linea della carità: si va negli spogliatoi sul 20-17.

La panchina risponde bene alle sollecitazioni di coach Muratori e tutti i giocatori che entrano (Casali, Chiarelli, Brocchi, Pecci, Donini) danno un apporto fondamentale. Specie quando Parma piazza un break micidiale 11-2. I Tigers sono bravissimi a non perdere la testa, giocano bene, in attacco si sblocca anche Paduano (4 punti nel quarto), Guiducci attacca bene il ferro, Masini è una spina nel fianco: 34-32.

Si entra negli ultimi 10’ e i Tigers sembrano volare: 4 punti di Masini e 2 di Paduano portano Villanova 40-34. Una tripla parmense rimette tutto in gioco ma fabbri risponde per le rime: 45-37. Parma non ci sta e prova a rientrare a -4 (45-41) ma prima Pecci è bravissimo a prendere uno sfondo, poi Guiducci con 5 punti di fila (e una tripla con la palla che scottava dopo 5 errori consecutivi dall’arco) scava il solco decisivo: 50-43. Fabbri ruba tutti i palloni del mondo, Paduano cattura il rimbalzo, suona la sirena ed è festa Tigers!

L’U14 è arrivata alla finale dopo una regular season incredibile, solo 1 sconfitta (con Cesena) e tutte vittorie. I playoff sono stati un crescendo: i Tigers hanno vinto contro Virtus Medicina, Castel San Pietro e Renazzo.

Si tratta del terzo successo regionale delle giovanili Tigers. I due precedenti erano stati ottenuti dalla classe 2002 (persa la finale nel terzo anno in Elite) con in panchina Marco “Miro” Miriello. Quest’anno Miriello era assistente di coach Alessandro “Mura” Muratori, insieme all’altro istruttore Enea Gambetti.