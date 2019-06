Vacanza sicura, apre lo sportello Federconsumatori

Un punto di riferimento per i turisti che arrivano a Rimini. Federcosumatori ha deciso di aprire uno sportello ad hoc che sarà operativo tutti i giovedì mattina nella sede SPI CGIL di Marebello, in via Siracusa 68, dalle 9 alle 12. Un legale dell’associazione sarà a disposizione di tutti coloro che avranno necessità di un consulto e di tutela, previo appuntamento telefonico.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria della Federconsumatori della Provincia di Rimini tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 al numero 0541.779989 o la sede di Marebello il giovedì dalle 9 alle 12 allo 0541.372833 .