Tappa riminese per la Goletta Verde di Legambiente. Da sabato 29 giugno a lunedì 1 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà al porto.

Tra le battaglie che saranno portate avanti dall’associazione c’è la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Primo appuntamento della tappa di Rimini sarà proprio il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per le 17.30 all’ex Delfinario (Lungomare Claudio Tintori n.2).

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce arrivate, per poi farle pervenire alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde.

La tappa di Rimini prevede un programma ricco di contenuti ed attività: oltre al tema della plastica usa e getta, saranno esposti i risultati del monitoraggio della qualità microbiologica delle acque e ci sarà un focus dedicato alla riconversione del settore Oil and Gas per il territorio dell’Alto Adriatico. Non mancheranno poi attività per i più piccoli e momenti conviviali e di festa.

Il programma di Goletta Verde a Rimini 29 giugno – 1 luglio:

Sabato 29 giugno

Marina di Rimini

· ore 17:30 – Trash mob “usa e getta? no grazie!”.

Ritrovo presso il Delfinario di Rimini, Lungomare Claudio Tintori n.2

· ore 19:00 – arrivo della Goletta Verde al Marina di Rimini

Domenica 30 giugno

Piazzale Boscovich/Marina di Rimini

· ore 9:30 – Pulizia della spiaggia e del Porto Canale.

Ritrovo presso il Faro di Rimini, via Destra del Porto. Pulizia con volontari, 2 barchette ed una Balena! (realizzata da Seconda Materia Artistic Group).

· ore 11.00 Conferenza stampa monitoraggio acque di balneazione e focus sul tema del Piano della Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato.

Goletta Verde, Piazzale Boscovich

· ore 17:00 Visite a bordo e infoday progetto Volontari per Natura

Goletta Verde, Piazzale Boscovich

· ore 18:00 – Letture per bambini/e da 4 a 8 anni, in collaborazione con Biblioteca Civica Gambalunga – sez. ragazzi e lettori volontari

Goletta Verde, Piazzale Boscovich

· ore 19:00 Rientro della Goletta Verde in Darsena al Marina Blu

· ore 19:30 – Apericena di autofinanziamento con Bio’S Kitchen e mercatino “Lazzaro!”. Marina di Rimini

· ore 21:00 – Spettacolo #All’Arrembaggio a cura di Seconda Materia Artistic Group.

Marina di Rimini

Lunedì 1 luglio

Marina di Rimini

· ore 10:30 – Oltre il fossile: energia e lavoro nell’Adriatico del Futuro. Dossier “No Oil in Emilia Romagna”, decommissionig e riconversione del settore Oil and Gas.

Tensostruttura al Marina di Rimini

· ore 16:00 – Flash mob SOS CLIMA.

Spiaggia libera San Giuliano a Mare a fianco del Marina di Rimini

· ore 18:00 – Letture per bambini/e da 4 a 8 anni, in collaborazione con Biblioteca Civica Gambalunga – sez. ragazzi e lettori volontari

· Goletta Verde, Marina di Rimini

· ore 19:00 – Aperitivo con prodotti ViviVerde offerto da Coop Alleanza 3.0

· ore 20:00 – Proiezione documentario “Italian Off – Shore”

Tensostruttura BlueSea al Marina di Rimini