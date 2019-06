Tante sorprese (e conferme) nel palinsesto estivo di Icaro Tv. Scoprile tutte

Icaro Tv (canale 91) anche d’estate non va in vacanza e si prepara a farvi compagnia con un mix di informazione e intrattenimento.

Dopo la consueta rassegna stampa delle 7.30 e il tg delle 8.30, la mattinata prosegue con l’edizione estiva di Tempo Reale: interviste e approfondimenti con Andrea Polazzi e la partecipazione di Stefano Rossini a partire dalle 9.

Alle 10 è la volta di Mattinata in Blu estate, il programma di Radio Inblu in diretta in tutta Italia dagli studi di Radio Icaro. A condurre, la collaudata coppia Simona Mulazzani – Max Alberici.

L’informazione di Icaro Tv torna poi con gli immancabili telegiornali delle 19.15 e 20.15.

Ogni mercoledì alle 20.35 poi l’approfondimento politico in uno speciale Fuori dall’Aula con le interviste in studio ai sindaci neoeletti nell’ultima tornata elettorale.

Nell’estate di Icaro spazio anche all’intrattenimento. Confermato l’appuntamento del giovedì alle 20.35 (posticipato di un’ora) con “Tu, Io e Proust” trasmissione dedicata ai libri ma sicuramente in modo non canonico.

E poi una interessante novità: la striscia quotidiana Curiosando tra la Storia con lo storico e scrittore Andrea Santangelo che ogni giorno alle 20.05 ci accompagnerà in un viaggio inedito e divertente tra le pieghe degli eventi che hanno segnato tutte le epoche.

Anche d’estate Icaro Tv non va in vacanza. Resta con noi!