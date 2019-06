Si terrà martedì 18 giugno nel Comune di Coriano il secondo appuntamento per il Caregiver Day 2019 per far conoscere i servizi e gli enti che offrono aiuto alle persone in condizione di non autosufficienza e in particolare a coloro che se ne prendono cura. L’appuntamento dalle ore 9,30 alle 12,00 è l’open day dello Sportello Informativo Coriano per i problemi di memoria che è presente in via Montescudo 82 (Ospedaletto).

Sarà possibile incontrare gli operatori. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Alzheimer Rimini.

La persona anziana fragile oppure con demenza e i familiari affrontano quotidianamente difficoltà e complicazioni, spesso senza alcun supporto. Proprio per ovviare a questo problema, lo sportello si propone di rispondere ai bisogni e alle esigenze, di chi, nella sofferenza affronta, i disagi che la malattia comporta. A disposizione delle persone fragili e dei loro familiari ci sono volontari e psicologi pronti a dare informazioni e supporto concreto, indirizzato all’ascolto, al dialogo, all’informazione e orientando così nella ricerca di opportunità e possibili soluzioni all’interno dei servizi e delle risorse della comunità.

Lo Sportello è aperto alla cittadinanza tutti i martedì dalle 9,30 alle 12,00.

Queste giornate dedicate al caregiver familiare sono promosse dall’Ufficio di Piano del Distretto di Riccione e sostenute dal volontariato attivo in ambito socio-assistenziale, con ente capofila l’associazione Alzheimer Rimini. L’iniziativa si è potuta realizzare grazie alla stretta collaborazione con Ausl Romagna, i Comuni di Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Montescudo – Monte Colombo, Coriano, San Giovanni in Marignano, Saludecio, con il patrocinio della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna. Ma ancora più ricca è la rete di attori che hanno aderito al programma: una trentina di enti del Terzo settore con iniziative che si terranno fino a metà giugno.

Info:

