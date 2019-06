Spaccio a Borgo Marina. Renzi (FdI) serve nucleo antidroga

“Gli spacciatori di droga sono ritornati intensamente con i loro traffici illeciti nel Borgo Marina, in particolare all’incrocio di Corso Giovanni XXIII° con Via Bastioni Settentrionali, in Via Vittime Civili, nei Giardini della Stazione, come confermano i ripetuti arresti da parte dei Carabinieri”. Lo sottolinea Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ricorda l’imponente mole di lavoro della Polizia Municipale nell’operazione Kebab, che portò a 53 arresti per spaccio nella zona.

“Purtroppo – ricorda Renzi – la recente Sentenza della Corte Costituzionale sul 1° Decreto Sicurezza del Ministro dell’Interno Salvini, ha “bocciato” i poteri straordinari ai Prefetti di vietare a persone con determinati precedenti penali l’accesso nelle “zone rosse” come il Borgo Marina, salvaguardando le prerogative dei Sindaci. Pertanto, l’Amministrazione Comunale deve fare la propria parte per contrastare lo spaccio della droga nel Borgo Marina”.

In un’interrogazione, Renzi ha sollecitato azioni specifiche: