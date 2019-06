Si dividono le strade tra coach Lazzarini e il Riccione Volley

Si è svolta sabato mattina la riunione tra la dirigenza ed il coach Lazzarini, per tracciare un bilancio sulla stagione appena conclusa.

La società e Yuri Lazzarini hanno convenuto di comune accordo che in seguito alla variazione del progetto sportivo per il prossimo anno non proseguiranno la collaborazione.

Il Presidente Giuseppe Tontini ed i dirigenti del Riccione Volley ringraziano Yuri per il lavoro svolto – si legge in una nota della società riccionese -, per la professionalità dimostrata e per gli ottimi risultati ottenuti, sia rispetto al campionato, dove ha raggiunto i play-off per il salto in serie C, sia rispetto alla crescita tecnica delle giocatrici, dove ha fatto esordire le giovani in prima squadra.

La società augura a Yuri un proficuo e sereno prosieguo sportivo.