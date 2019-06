Rovereta ancora chiusa. Azienda a rischio, i lavoratori chiedono chiarezza

I lavoratori di Rovereta chiedono chiarezza sul proprio futuro e su quello dell’azienda, ancora chiusa dopo le vicende degli ultimi mesi. Lunedì alle 12 è stata convocata un’assemblea dei dipendenti alla quale è invitata anche la stampa. Chiesta la presenza anche del comune di Coriano.

Le vicende che coinvolgono la Rovereta sono note sin dall’inizio, quando il 19 febbraio scorso era stato posto sotto sequestro una parte dell’impianto. Quando la situazione sembrava in via di risoluzione è stato il Comune di Coriano a imporre un nuovo stop per presunte non conformità edilizie.

“La presente lettera – scrivono i lavoratori nella richiesta di assemblea – viene scritta a seguito dell’ultima comunicazione aziendale relativa al perdurare della situazione di stallo nelle azioni volte a sospendere l’ordinanza Comunale che preclude gli accessi e le attività sugli stabili di Via Rovereta. Tale situazione si è aggravata al punto di prospettare una chiusura definitiva di Rovereta Srl con ripercussioni inevitabili anche su Petroltecnica SpA. Ad oggi, malgrado le azioni intraprese dall’azienda, la mancanza di risposte chiare nei contenuti e certe nei tempi da parte del Comune di Coriano ci portano a temere che il nostro futuro lavorativo sia fortemente

compromesso.

Si ritiene pertanto di chiedere a RSU ed Azienda, nelle opportune forme, di attivarsi per concedere a noi lavoratori un incontro aziendale da tenersi lunedì 24 giugno alle ore 12 in opportuna sede, possibilmente

aperto al pubblico e alla stampa, dove si possa dare massima evidenza delle problematiche che stiamo drammaticamente vivendo assieme alle nostre famiglie.

A tale incontro riteniamo fondamentale la partecipazione sia delle componenti politiche del comune di Coriano che delle rappresentanze sindacali.”