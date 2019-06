"Rosso come la neve" fa tappa a Bellaria

Domani, mercoledì 12 giugno, alle 20.45, Grazia Buscaglia, giornalista del Resto del Carlino, con il suo romanzo d’esordio “Rosso come la neve” fa tappa alla biblioteca Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina, via Paolo Guidi 108. Dopo una vita dedicata al giornalismo, la cronista, torinese di nascita ma romagnola di adozione, si è cimentata in questo romanzo, un thriller emozionale. “Rosso come la neve”, pubblicato da L’infernale edizioni di Genova, sta avendo un grande successo.

Il libro offre un caleidoscopio di personaggi legati insieme dal filo rosso dei segreti. Segreti mai svelati, ma che riemergono nell’amicizia lunga una vita dei due protagonisti principali. Un libro da leggere tutto d’un fiato e che cattura pagina dopo pagina.