Ordinanza vaccini, anche il Difensore Civico dà ragione al Comune

Il Difensore Civico Emilia Romagna Carlotta Marù ha respinto l’istanza di alcune famiglie contro l’ordinanza del Comune di Rimini che prevede sanzioni per chi manda a scuola bambini non vaccinati. “Data l’estrema pericolosità della mancata vaccinazione rispetto ai soggetti più fragili” il provvedimento è ritenuto “un atto dovuto” per far rispettare la legge sui vaccini. Lo riporta oggi la stampa locale. Oltre alla sospensione dell’ordinanza, l’istanza chiedeva anche di non accumulare il pagamento di più di tre giorni di sanzione (la sanzione è di 50 euro a giorno). Le richieste sono state entrambe respinte. Il 22 maggio già il Tar regionale aveva respinto il ricorso di alcune famiglie contro l’ordinanza del Comune di Rimini.

Una notizia presa con soddisfazione dal virologo Roberto Burioni, noto sostenitore delle vaccinazioni obbligatorie, che commenta: “Carlotta Marù è un’esponente della Lega. Brava. La salute non ha colore politico”.