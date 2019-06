Nuoto Garden: Esordienti B da record alle finali regionali

Prestazione da record per gli esordienti B del Garden alle finali regionali andate in scena domenica 16 giugno ad Imola presso l’impianto Ruggi nella vasca da 25 metri: ben nove gli atleti arrivati in finale con cinque medaglie conquistate e uno storico ottavo posto di squadra.

Mattatore della manifestazione per la squadra allenata dalla coppia di tecnici della Polisportiva Angela Tartaglia e Davide Delucca si è rivelato il talentuoso Cristian Piccininni, atleta del 2008 che ha conquistato l’argento individuale nei 200 – 400 stile libero e nei 200 dorso siglando i nuovi record sociali sulle distanze (7° poi nei 100 stile libero); a podio anche Giovanni Mainardi (2008) nei 100 farfalla, poi 6° nei 50 farfalla, 7° nei 200 misti ed 11° nei 200 stile libero.

Ciliegina sulla torta la staffetta 4 x 50 stile libero maschile composta da Piccininni, Mainardi, Tomassini e Yin Yangkun giunta seconda con il nuovo record sociale in 2’11”90.

Da segnalare le belle prestazioni di Azzurra Signorini, ottima 6° nei 100 rana ed 11° sulla doppia distanza, Achille Alessandri, 12° nei 100-200 rana e 13° nei 200 stile libero, Ginevra Gori, 18° nei 100 dorso, Yin Yangkun, 8° nei 200 dorso e 12° nei 100 stile libero, Lorenzo Maria Tomassini, 14° nei 100 stile libero, 7° nei 100 rana, e di Giovanni Renzi, 23° nei 50 farfalla.

“Mai tanti atleti in una finale regionale (nel 2018 solo tre) ed in così tante gare diverse tra di loro – dichiara la responsabile degli esordienti Angela Tartaglia –, arrivarci è già una impresa, ma vincere delle medaglie ci riempie d’orgoglio perché il lavoro sia in vasca che in palestra è risultato efficace. La classifica di società poi ci rende ulteriormente felici: ottavi su 38 società partecipanti (su oltre 100 presenti in regione) è davvero un risultato storico”.

Matteo Ortalli

Ufficio Stampa Garden Sporting Center