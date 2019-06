No vax. Multe anche alle scuole paritarie. 12 bambini non in regola

La battagli acontro i “No vax” si estende alle scuole paritarie. Dopo la promozione del Tar e del giudice di pace regionale, sotto la lente del Comune di Rimini sono finiti un nido e una materna sotto la stessa gestione. In una scuola privata, secondo i controlli di Ausl e Comune, ci sarebbero ancora 12 bambini non vaccinati. Il conto supera i mille euro a famiglia. Per il calcolo è stata presa in considerazione la frequenza del mese di maggio.

Per le famiglie le multe arriveranno entro questa settimana. La prossima scadenza è il 10 luglio: chi non si metterà in regola perderà il posto all’asilo nido e alla scuola per l’infanzia

L’ordinanza del sindaco impone una sanzione di 50 euro al giorno.

Sabato 29 giugno, alle 17.30, in piazza Cavour, i no vax manifesteranno contro l’ordinanza del sindaco. Il movimento Libera Scelta Romagna chiama a raccolta i sostenitori della libertà vaccinale per una manifestazione sotto l’ufficio del sindaco Gnassi che ha promosso l’ordinanza che prevede sanzioni per chi porta i figli a scuola non in regola con le vaccinazioni. Ordinanze firmate anche da altri sindaci della Romagna. Per la manifestazione il gruppo ha scelto il titolo “La scienza si difende, non si vende”. Tra gli ospiti il professore Giulio Tarro, presidente della commissione sulle biotecnologie all’Unesco.