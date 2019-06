Misano Cup 2019, vince il calcio giovanile!

Dopo quaranta giorni, 254 partite disputate, 1018 goal segnati alla presenza di 128 squadre, 1.416 giovani calciatori in campo e 3.173 spettatori si conclude allo Stadio Santamonica la manifestazione di calcio giovanile Misano Cup 2019.

La Savignanese vince il Trofeo Dott. Alfiero Gentilini per la Categoria Under 15 2004 superando nella Finale il Vis Misano con il risultato di 2-1 con i goal di Semprini (VM) – Toni (S) – Stefani (S).

La Sammaurese supera 5-0 il Muraglia nel Trofeo Umberto Nanni per la Categoria Under 16 2003 con la doppietta di Ponticelli (S) e la tripletta di Zavatta.

Per il Trofeo Umberto Nanni riservato alla Categoria Under 17 2002 i padroni di casa del Vis Misano hanno battuto in finale i cugini della Fya Riccione con goal di Mussoni (VM) – Pratelli (VM) – Diotalevi (VM).

Nella categoria Pulcini 2008 vittoria nel girone finale del Vigor Senigallia con Savignanese, Giovane Cattolica e Pennarossa mentre nella categoria Pulcini 2009 vittoria della Savignanese nel girone finale con Fya Riccione, Junior Coriano e Villa S. Martino.

Un ringraziamento da parte degli organizzatori a tutte le squadre partecipanti, al Comitato provinciale della Figc Rimini, agli Arbitri, all’Amministrazione Comunale, a tutti i collaboratori, agli sponsor, alle famiglie Nanni e Gentilini.