Mercatone Uno. Venerdì presidio dei lavoratori davanti al negozio

Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 i lavoratori del Mercatone Uno, insieme a Filcams Cgil e Fisascat Cisl, saranno in presidio davanti al negozio di Rimini Nord. Obiettivo, chiedere che il Mise velocizzi tutte le procedure necessarie per la retrocessione dei contratti (ritorno alle condizioni contrattuali ante acquisto Shernon srl) e l’attivazione della Cassa Integrazione. Senza questi interventi per le lavoratrici e lavoratori, sospesi dal 24 maggio scorso e senza retribuzione da un mese, verrebbe meno qualsiasi sostentamento.

Guardando al futuro, prioritaria anche la continuità d’impresa. La richiesta a tutti i soggetti interessati è di attivarsi affinché l’azienda non venga chiusa.