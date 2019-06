Mercatone Uno, arriva uno spiraglio. Si torna all'amministrazione straordinaria

Arriva l’atteso spiraglio per i 1800 lavoratori della Mercatone Uno. Il Tribunale di Bologna ha infatti comunicato ieri al Mise la disponibilità all’autorizzazione condizionata per l’approvazione del programma di cessione che dovrà essere poi presentato dai commissari di Mercatone. Si tratta del passaggio fondamentale per sbloccare gli ammortizzatori sociali. “Il Tribunale ha disposto la revoca dei provvedimenti di cessazione dell’esercizio dell’impresa – spiegano i commissari –, subordinandone l’efficacia al rilascio da parte del ministero dello Sviluppo economico della proroga del programma di liquidazione dell’azienda“. In sostanza, fallimento scongiurato, si torna all’amministrazione straordinaria, in attesa di trovare nuovi compratori.

Una decisione arrivata dopo un venerdì di proteste con i dipendenti in presidio davanti ai negozi, compreso quello di Rimini Nord (vedi notizia).

Una notizia positiva arriva anche da Intesa SanPaolo che ha deciso di sospendere le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi per suoi clienti tra i 1.800 lavoratori del gruppo. “Tutte le banche attive in Emilia-Romagna accolgano questa linea” chiede l’assessore regionale Palma Costi che invita anche il Governo a riattivare il fondo nazionale di solidarietà per la sospensione dei mutui.