Ma che bello mettersi in… gioco. Le proposte di bimbiarimini

Viva le vacanze! Allegria per i giovani studenti, un po’ di ‘mal di testa’ per i genitori… Ma – scherzi a parte – il weekend porta tanti appuntamenti per tutti i gusti. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Fino al 16 giugno a Pennabilli torna “Artisti in Piazza“. Nel suggestivo centro storico dal pomeriggio fino a tarda notte le strade saranno animate da teatro di strada, spettacoli partecipativi e interattivi, musica di ogni genere, arte circense, danza, giocoleria e tanto altro. Cinquanta le compagnie internazionali che si esibiranno per 350 repliche di spettacoli in quattro giorni che incanteranno i migliaia di turisti provenienti da ogni parte d’Europa. Fil rouge dell’edizione 2019 è il tema del gioco.

Artisti in Piazza è a misura di bambini e famiglie, molti degli spettacoli in programma sono adatti a tutte le età, inoltre il Festival riserva ai più piccoli spazi dedicati al gioco, al relax e alla sperimentazione dell’arte.

2.

Fino a domenica 16 giugno nella cornice di Piazza I Maggio é in programma la seconda edizione di Cattolikids con eventi, attività e sorprese, per dare uno speciale benvenuto all’imminente arrivo dell’estate.

Venerdì 14 giugno Cattolikids si anima con una serata a tema Cartoon & Family Cosplay con Giorgio Vanni come special guest. Dalle 19 in Piazza I Maggio vi aspettano speciali sessioni di trucco, acconciature e caricature per trasformarvi nel vostro cartoon preferito. Ricordate di indossare il vostro costume e di scegliere un tema per tutta la famiglia. Dalle 21 Family Cosplay Parade, una sfilata di tutte le Cosplay Families di Cattolikids. Per partecipare basterà iscriversi sulla pagina Facebook di Cattolikids, alla reception del vostro hotel o all’infopoint di Cattolikids, attivo dal 13 giugno in Piazza I Maggio, e scegliere un tema per la vostra trasformazione. In palio premi speciali per i vincitori e tantissimi gadget per ogni partecipante. La serata prosegue con Cartoon Karaoke e alle 22 con la Super esibizione live di Giorgio Vanni.

Sabato 15 giugno, dalle 18 é in programma “Geronimo Stilton uniti per la Terra”, una giornata speciale dedicata a natura e ambiente. Vi aspettano tante attività nel Green Village di Geronimo: caccia al tesoro ecofriendly; laboratori e attività green; l’Orto di Geronimo. Alle 18 incontri con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi. Dalle 21, tutti pronti a vivere l’emozione di una animazione a tema Natura con il topo giornalista più amato. In chiusura, foto e incontri con Geronimo Stilton e consegna di attestati Uniti per la Terra ai partecipanti.

Domenica 16 giugno, dalle 18, Cattolikids chiude con una serata speciale insieme a Dragon Ball Super. Vi aspetta Dragon Ball Super Village con un’area giochi, attività interattive e la Super Saiyan Academy, un circuito di prove e attività per diventare un vero SuperSaiyan. Durante il pomeriggio spazio alla Caccia alle 7 Sfere del Drago, in Piazza I Maggio. Alle 19 incontri con Goku e Vegeta; dalle 21 sfilata dei SuperSaiyan e premiazioni dei vincitori della Caccia al Tesoro. Gran Finale e onda energetica con Goku e Vegeta.

3.

Centri Termali dell’Emilia Romagna in festa sabato 15 giugno, in occasione della Notte Celeste delle Terme. Ricco, come sempre, il calendario degli eventi con “mille” proposte all’insegna del benessere e del turismo slow.

Per rimanere nel nostro territorio, sabato 15 giugno, dalle 18, a Riminiterme attività e animazione per bambini (gratuito), alle 18.30 Il Benessere Naturale del Mare: Camminata in Riva al Mare e Raccolta Rifiuti (gratuita). Dalle ore 19.30 alle 21 Rustida di pesce “azzurro” in collaborazione con Compagnia dei Pescatori (a pagamento), alle 21 Concerto Sergio Casabianca (gratuito), alle 23 Fuochi d’artificio in collaborazione con Scarpato Pirotecnica (gratuito).

Domenica 16 giugno, alle ore 9.30, é in programma “Alla Scoperta delle Colonie Novarese e Bolognese” con l’architetto Silvia Capelli dell’associazione Il Palloncino Rosso (gratuito): in sua compagnia si scopriranno le caratteristiche architettoniche e la storia della Colonia Novarese e della Colonia Bolognese.

4.

Domenica 16 giugno, dalle 18.30 alle 22, nella serenità del Parco del Museo Mulino Sapignoli a Poggio Torriana é in programma una Festa di saluto a questa così tanto attesa Estate 2019! Sarà un susseguirsi di interessanti momenti di spettacolo, grazie alla partecipazione del RosaMundana Quartet in “Papaveri Papere e Tulipani”, che proporranno le canzoni della radio (anni 20-50) con la voce di Liana Mussoni, Fabrizio Flisi al pianoforte, Gioele Sindona al violino e Tiziano Paganelli per Fisarmonica e Flauti.

Per l’occasione il Parco sarà tinteggiato da quadri realizzati da noti pittori del territorio i quali, con le loro tele, addobberanno l’area esterna del mulino.

Ci saranno inoltre momenti di gioco e spensieratezza grazie alla presenza di Artisti di strada, mentre ad animare il Parco non mancheranno delle “Presenze Magiche” che, sul far della sera, metteranno a disposizione le proprie competenze in pratiche divinatorie, oltre che sociali e che affondano le proprie radici in tempi molto lontani, quali la lettura dei fondi di caffè, dei Tarocchi e delle Sibille.

Non mancherà un colorato “Apericena” offerto dall’Associazione “Gli Amici del Mulino Sapignoli”, insieme alla presentazione e degustazione di eccellenze di Palazzo Astolfi, noto Agriturismo di Poggio Torriana.

5.

Torna anche quest’anno a salutare l’inizio della buona stagione la magia degli “Ori di Sogliano”, che porge il suo benvenuto a tutti gli ospiti presenti a questo ormai tradizionale appuntamento, ora articolato sulle due giornate di sabato 15 e domenica 16. Dalle ore 18 tantissimi eventi contribuiranno a rendere indimenticabili queste serate di festa all’insegna della cordialità e dell’ospitalita che si respira in ogni angolo dell’antico borgo.

Conferenze, artisti di strada, musica, musei aperti, birre artigianali, giochi per bambini, e mille altre curiosità vi attendono e potrete goderne appieno approfittando dell’occasione per degustare i prodotti tipici del territorio.

