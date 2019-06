Leon Haslam vince in Aquafan la Superbike Aquarace

Sole, spettacolo e tanto pubblico. Questa mattina in Aquafan si è svolto Superbike AcquaRace, pre event che ha aperto il Pata Riviera di Rimini Round, settima prova del Motul FIM Superbike, in programma questo weekend a Misano World Circuit.

La sfida sul Kamikaze, una delle attrazioni più amate dai visitatori e adrenaliniche del parco acquatico riccionese, ha fatto da antipasto alla battaglia in pista, al via da domani.

Ad imporsi dell’inedita discesa dallo scivolo di Aquafan è stato Leon Haslam (Kawasaki Racing Team), che ha preceduto nella sfida cronometrata il compagno di team e connazionale Jonathan Rea. Il quattro volte campione del mondo Superbike si è rivelato veloce anche sul Kamikaze, precedendo di poco Lorenzo Zanetti, il collaudatore Ducati chiamato a sostituire l’alfiere del team Go Eleven Eugene Laverty.

Gli altri piloti che hanno divertito il numeroso pubblico presente al parco e i giornalisti sono stati Michael Ruben Rinaldi (Barni Racing Team), Alessandro Delbianco (Althea MIE Racing Team), Michele Pirro (Barni Racing Team), Federico Caricasulo (Bardhal Evan Bros), Randy Krummenacher (Bardhal Evan Bros) e Loris Baz (Ten Kate Racing).

In premio una simpatica targa (nel vero senso della parola, quella da motorino) celebrativa, poi i piloti si sono concessi al pubblico per una sessione di foto e autografi.

“L’evento di oggi in Aquafan è il simbolo di quello che sono i parchi Costa Edutainment per il territorio – il commento di Patrizia Leardini, direttore Costa Edutainment Polo Adriatico -. Una sinergia in nome dei grandi eventi di divertimento sano, che tutti vediamo sempre più proiettato verso i grandi eventi sportivi. Pensiamo a questo evento e altri organizzati sempre con Misano World Circuit. Pensiamo anche alle nostre collaborazioni con il mondo del ciclismo e della ginnastica. In Riviera c’è uno spostamento del target, tornano i giovani ma legati anche a questo turismo sportivo. E noi siamo ben lieti di fare la nostra parte”.

“Si profila un weekend con grandi emozioni – dice Luca Colaiacovo, presidente Santa Monica SpA – e il pre event in Aquafan ci introduce perfettamente ad un evento che a Misano vanta una tradizione storica straordinaria. Ai contenuti sportivi aggiungo quelli di vantaggio per tutta l’economia del territorio perché all’esposizione mediatica si aggiunge un indotto che vale circa 25,5 milioni. Avremo battaglie avvincenti in pista, facciamo il tifo per i tanti piloti della Riders’ Land, alcuni già affermati e altri, giovanissimi, pronti ad una carriera di successo”.

LE DUCATI STORICAMENTE VINCENTI A MWC, MA REA PUO’ BATTERE IL RECORD DI VITTORIE CHE CONDIVIDE CON BAYLISS

È atteso un grande spettacolo sportivo a Misano World Circuit, circuito storico per il WorldSBK e storicamente particolarmente ‘amico’ della Ducati che ha vinto 29 volte, con 79 podi complessivi.

Anche la Kawasaki non scherza: al Simoncelli centra la pole da sette anni consecutivi, con Tom Sykes assoluto dominatore. Il quattro volte campione del mondo Jonathan Rea vince la sua prima gara in WorldSBK proprio a MWC, dove è salito 10 volte sul podio. Rea può superare il record di vittorie a MWC, sei, che attualmente detiene insieme ad un mito come Troy Bayliss.

LA COPERTURA TELEVISIVA

Forte impegno di SKY nella copertura televisiva del PATA Riviera di Rimini Round. Ogni giorno in diretta, da domani, prove libere, Superpole e le tre gare in programma. Gare in Tv anche su TV8 e su Eurosport.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 21 GIUGNO

09.00 – 09.30 WorldSSP300 Free Practice 1 Group A

09.45 – 10.15 WorldSSP300 Free Practice 1 Group B

10.30 – 11.20 WorldSBK Free Practice 1

11.30 – 12.15 WorldSSP Free Practice 1

13.30 – 14.00 WorldSSP300 Free Practice 2 Group A

14.15 – 14.45 WorldSSP300 Free Practice 2 Group B

15.00 – 15.50 WorldSBK Free Practice 2

16.00 – 16.45 WorldSSP Free Practice 2