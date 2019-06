Lavori alla rete idrica, possibili disagi a San Giuliano

Giovedì 6 Giugno, a partire dalle ore 9 e per circa 4 ore, Hera eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione in zona San Giuliano di Rimini.

In particolare, verrà rinnovato un tratto della rete idrica distributrice e i lavori, che avranno una durata prevista di 4 ore, comporteranno l’interruzione dell’ erogazione nelle vie Gulli, Montecuccoli, Piccinino e in via Coletti nel tratto compreso fra i Civici 1 e 34. Durante l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore o interruzione fornitura), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico

I cittadini e le attività interessati dall’intervento saranno avvisati dai tecnici Hera tramite volantinaggio, mentre coloro che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Si ricorda che questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo.