Grassi presenta Cangini: "Pronti ad iscriverci ma non so se alla fine lo faremo"

Sandro Cangini torna a Rimini, dopo l’esperienza da consulente tecnico della società di De Meis (con Ivano Pastore direttore sportivo) assunto a fine ottobre 2014. Reduce, come i biancorossi, da una stagione complicata non terminata con il Forlì (serie D), Cangini è pronto ad una nuova avventura sotto l’Arco d’Augusto, questa volta nel ruolo di direttore sportivo.

Presente anche il presidente del Rimini FC, Giorgio Grassi. “Allo stato la situazione è difficile: ci sono molte società che non riusciranno a iscriversi. C’è una distribuzione iniqua della mutualità: alla C arriva appena il 2%. Penso sia molto difficile andare avanti. Ghirelli è diventato il mio idolo, dicendo davanti ad Agnelli: “noi facciamo la formazione della C ma pagate voi”. L’altra cosa che ha detto è “se non cambieranno le cose, quindi non ci sarà una sostanziale defiscalizzazione, i calendari di C potrebbero non uscire”.

“Sto lanciano d’idea di un consiglio di imprenditori che abbiano la possibilità di investire 20-25mila euro, con un “organo di governo”. Queste persone potranno anche eleggere il presidente e una volta strutturata la società, che avrà figure operative. Questo consiglio di fatto determinerà l’operatività quotidiana. I problemi del calcio a Rimini sono molto profondi: ci sono problemi di strutture, di finanziamento”.

“Noi siamo pronti ad iscriverci ma non so se alla fine lo faremo. Ho avuto un confronto molto acceso anche con la mia famiglia. Responsabilità verso chi? Sono pronto a intervenire alla Gaiofana, ad iscrivermi. Lancio questa ulteriore proposta, che è quasi affidare a un gruppo di volenterosi: 15-20 persone. Basta portino quelle risorse, minimo 300mila euro, per poter intanto dare a Sandro anche un’idea di budget complessivo per andare a fare la campagna acquisti e anche perché questo manipolo di coraggiosi dimostri che il Rimini interessa. Le fideiussioni sono mie, basterebbe che qualcuno desse una mano nella gestione. Non ci sono trattative serie: io ho parlato con Rota, ho chiesto scusa per il ritardo. Ci sono tante cose da vagliare, ma siamo solo all’inizio di un percorso. C’è solo la fila delle persone che vogliono venire a Rimini per gestire, ma la società non può essere ceduta così facilmente perché ci sono delle credenziali per la Lega. Deciderò se andare avanti o no in base alle risposte che avrò e che in questi tre anni non ho avuto”.

“Sulle scelte dei giocatori di prima fascia non possiamo andare. Quando le grandi società si saranno servite al tavolo ci muoveremo anche noi. La campagna acquisti dura fino al 2 settembre. Dobbiamo anche gestire una serie di contratti biennali e dovremmo poter fare operazioni non piacevoli per noi dal punto di vista finanziario”.

Sandro Cangini: “Mia mamma mi ha detto sei tornato a casa. Ho sempre sognato di venire a giocare a Rimini, ho coronato il sogno di venire a fare qualcosa a Rimini. Non pensavo che il presidente scegliesse me. Non so se andrò d’accordo con il presidente perché se c’è qualcosa che va contro il mio credo non sto zitto”.

“Io non mi sento inadeguato, è la migliore scelta che avrebbe potuto fare Giorgio, che non mi ha parlato di queste difficoltà di iscrizione. Mi ha raccontato quello che è stato il percorso economico e di scelte, che comunque sono legittime perché il risultato alla fine è stato ottenuto. So come ci si sente essere messi in discussione perché sono stato lasciato a casa anch’io. Probabilmente i contenuti non sono stati digeriti da quello che poteva essere il discorso iniziale. È successo anche a Forlì per me, arrivavo dal Del Conca. La conoscenza e la capacità secondo me non si misura dal fatto se vieni da una città piccola o grande, ma è una questione di moneta. Io per 18 anni penso 15-16 volte di aver ottimizzato quello che mi è stato messo a disposizione. Se mi date 4 milioni di euro una squadra per vincere ve la faccio anch’io, ma non è questo il caso”.

“Il discorso della rosa è da definire con lo staff tecnico. Di questo calciatori che potranno non fare più parte del Rimini va valutato con il mister. Caratterialmente è una squadra, che ho visto quando il presidente mi ha contattato e lavoravo per un’altra società, che comunque 39 punti li ha fatti. Sono stati messi in dubbio i contenuti: tanti contratti, poca capitalizzazione. Errori che per inesperienza si possono fare al primo anno di categoria. Per la qualità della rosa, quest’anno le regole sono cambiate: se vuoi attingere ai contributi tre under li devi schierare. L’anno scorso la rosa è stata fatta in maniera più omogenea dal punto di vista dei calciatori. Non c’era l’esigenza di avere per forza delle valorizzazione. Nell’ottica delle valorizzazioni i sei prestiti li devi usare per trovare qualche giovane”.

“Non c’è una situazione di un budget definito. Se devo spendere di più guardo qualcosa agli attaccanti. Sono tutte valutazioni che sto facendo, non mi è caduto il libro del calcio nella testa. Sono 36 anni che faccio parte del mondo del calcio”.

“Con Petrone abbiamo fatto un incontro: chiaramente lui a mezze righe vuole essere gratificato. Deve accettare quello che sarà il programma, la strategia. Il presidente dice: se la città non ci aiuta. Per fare il campo 5mila euro le metto anch’io… io purtroppo non lo posso aiutare. Vorrebbe essere una persona centrale nel momento del futuro. Vorrebbe un ulteriore prolungamento del contratto. Queste sono valutazioni che vanno fatte con il diretto interessato. Noi dovremo essere chiari con lui per quelli che sono i programmi, ma in questo momento si fa fatica. La questione dell’allenatore va risolta, ma non vedo tempi brevi. La realtà non è definita”.

“Un portafoglio di calciatori, anche per le valorizzazioni, l’ho raccolto. Anche tecnicamente validi. In un campo così veloce i giocatori devono essere tecnici e strutturati”.

Grassi: “La credibilità è assoluta. L’unica cosa che non manca sono i calciatori, i direttori sportivi e gli allenatori. Quindi non è che dobbiamo correre. L’anno scorso alla fine della campagna avremmo fatto sicuramente meglio”.

Cangini: “Un direttore di serie B qui non ci viene a lavorare, ci viene a lavorare una persona come Pietro o come me. Se devo pensare che il pubblico, da quello che ho capito, non va d’accordo con il presidente, ho detto al presidente: cerchiamo di ricucire. Unità d’intenti vuol dire avere tutto lo spogliatoio e i magazzinieri dalla parte della squadra. Se noi coltiviamo questa cosa qua è finita. Il direttore sportivo è adeguato alla categoria. La rosa va corretta: ci sono situazioni che si devono sistemare. È chiaro che se il presidente rimane da solo ci dobbiamo adeguare a quello che è il campo”.

Perché ha accettato una proposta condita da tanta incertezza? “Ho accettato perché ho lavorato in altre condizioni, sono all’altezza. Io passo per aziendalista perché non ho mai posto dei problemi per la spesa. Non è detto che tra dieci giorni non dica: ciao, questa non è una situazione fatta per me. Io voglio finire la squadra nella maniera giusta, non voglio pensare di adeguarmi a fare una scelta migliore tre quattro terze scelte. Fermo restando che io lavorerò su quella che sarà una strategia e un discorso che porterà a completare tutto”.

Che situazione ha trovato? “Ho accettato perché nonostante so che ci sia difficile, ci sono situazioni da risolvere”.

Grassi: “Il problema secondo me non è il budget, perché lo si può aggiustare e costruire una squadra competitiva. Il calcio giocato lo vedo sullo sfondo, in lontananza. Bisogna creare le premesse per non fare 42 partite, in mezzo alle montagne russe, con rottura di persone umane e personali, e non va bene perché il calcio non ci deve portare a questo. Non ho ulteriori informazioni da darvi. Quello che, ascoltando Sandro, questo ragazzo fa 1.000-1.200 km la settimana. Questo lavoro in questi tre anni non lo abbiamo mai fatto. Pietro ha scelto di stare molto vicino alla squadra. Molti ragazzi li abbiamo presi sulla spinta di amici perché diversamente non sarebbe stata normale una così alta percentuale di errori. Questa voglia di mettersi in strada e di vedere in un week end 3-4 partite diverse, di Primavera e D. Sono dove puoi attingere per giocatori he hanno cifre ragionevoli.++”.

La presentazione è trasmessa in diretta su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv.