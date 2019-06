Il G.A.S. Racing Team a Imola per il terzo round del CIV

Tempo di tornare in pista per il terzo doppio appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità, che si disputerà sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola i prossimi 29 e 30 giugno.

Nel circuito tra le rive del Santerno, gli alfieri del G.A.S. Racing Team saranno di nuovo in sella alle Yamaha ZYF-R6, con la consueta voglia di regalare emozioni. I piloti della compagine riminese, al via con prospettive e voglia di essere protagonisti.

Marco Bussolotti, determinato a migliorare dopo un inizio di stagione difficile. Il riminese Mattia Casadei reduce dal debutto nel mondiale SuperSport, con la conquista dei suoi primi punti mondiali. Il giovane Luca Bernardi in forte crescita dopo il podio conquistato nell’ultimo appuntamento ELFCIV19. I tre piloti vorranno dimostrare di poter far bene anche su un tracciato non sempre facile come quello di Imola.

Le gare del CIV Supersport verranno trasmesse in streaming sul sito www.elevensports.it e sul canale Sky Sport MotoGP HD 208 (repliche martedì 2 e mercoledì 3 luglio dalle 21:00).

Per consultare e scaricare il programma del terzo round del CIV di Imola: http://www.civ.tv/wp-content/uploads/sites/9/2019/06/PROGRAMMA-IMOLA-VERS_3-14_06.pdf

Classifica

1. Roccoli 81

…

7. Bussolotti 34

….

13. Bernardi 19

…

15. Casadei 11

ORARI

Sabato

Q2 09:30 – 09:55

RACE 1 16:10

Domenica

WarmUp 10:00 – 10:15

RACE 2 17:00