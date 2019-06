Fugge all'alt della Polizia, inseguimento con spari alle Celle

C’è stato un inseguimento nei confronti di un’auto che è fuggita all’alt della Polizia Stradale in un posto di controllo allo svincolo sulla vicina Statale Adriatica. Un agente, dopo che il conducente non si è fermato e ha anche rischiato di investire uno degli agenti evitandolo per pochi centimetri, ha esploso dei colpi in direzione dell’auto che hanno infranto il lunotto posteriore. Poi l’auto della Polizia è partita all’inseguimento del veicolo, una Lancia Y, che ha imboccato via Tonale in direzione mare, bloccandolo dopo poche centinaia di metri.

L’uomo, un riminese di 28 anni, è sceso e si è seduto a bordo strada sul marciapiede attorniato dagli agenti e visibilmente scosso. Da chiarire le cause della sua fuga: l’auto e i documenti erano a posto. Il fatto è avvenuto intorno alle 14. Via Tonale è stata inizialmente chiusa poi riaperta e senso unico alternato. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica.