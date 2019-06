Fino al 26 giugno la Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile a Riccione

È un matrimonio in piena regola quello sancito ufficialmente oggi (lunedì 17 giugno) al Palazzo del Turismo tra Riccione e il top della ginnastica italiana, grazie alla collaborazione sempre più stretta tra l’Asd Ginnastica Riccione del presidente Francesco Poesio, la Federazione Ginnastica d’Italia, rappresentata dal presidente Cavalier Gherardo Tecchi e della Città di Riccione con il sindaco Renata Tosi.

L’occasione è stata la presentazione degli eventi estivi organizzati da Ginnastica Riccione e FGI, frutto di una collaborazione che è cresciuta in questi ultimi due anni e che ora sboccia in una serie di importanti appuntamenti, a cominciare dal collegiale della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica arrivata già ieri nella Perla Verde, che proseguirà fino al 26 giugno prossimo tra allenamenti alla palestra di via Abruzzi e tanto divertimento tra mare, parchi divertimento con la collaborazione di Costa Parchi e tante altre attività.

Al Palazzo del Turismo, alla presenza delle campionesse della Nazionale e del direttore tecnico Enrico Casella, il sindaco Renata Tosi ha voluto portare l’abbraccio della città alle giovani atlete che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Mondiali di ottobre in Germania e poi alle Olimpiadi di Tokio 2020, sottolineando come “avere le campionesse a Riccione è una vetrina per la città, che si candida come punto di riferimento per tutti gli sport e che si apre alle grandi opportunità turistiche che offre lo sport. Grazie all’adeguamento delle strutture sportive e ad una ‘combinazione magica’ di sinergie tra amministrazione, associazioni sportive e privati, Riccione ha tutte le caratteristiche per fare da culla alla preparazione delle nostre campionesse in vista delle sfide internazionali che le attendono”.

È proprio dalla “sinergia di passione e competenze” che il presidente dell’Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio, è voluto partire per raccontare il percorso che ha portato alla “sempre più stretta collaborazione tra la nostra società, la Federazione Ginnastica d’Italia e la Città di Riccione. Per noi è un onore – ha detto – poter presentare un programma estivo fitto di eventi, di collegiali delle Nazionali e delle squadre di Serie A e Serie B, ma anche appuntamenti di alta formazione come i Gym Campus federali”.

“La Federazione Ginnastica d’Italia è nata 150 anni fa addirittura prima del Coni e al suo interno incorporava persino nuoto e calcio – ha spiegato il presidente FGI, cavalier Gherardo Tecchi – e dunque possiamo dire di rappresentare la cultura sportiva in tutte le sue forme. Perché Riccione? Perché il sindaco ha tolto tutti i pescicani dal mare per far nuotare Giorgia Villa, che aveva paura – sorride –. Scherzi a parte, amo Riccione da sempre, ma ora trovo una città cresciuta, fatta a misura di persona, perfetta per unire sport e relax. È un piacere fare partire da qui la preparazione estiva delle nostre atlete e volentieri cercheremo di ampliare questa collaborazione con la società del presidente Poesio e la Città di Riccione”.

“Dopo essere stati qui l’anno scorso – ha detto il Direttore tecnico della Nazionale GAF, Enrico Casella – le ragazze erano entusiaste che sono volute tornare non ho potuto dire di no. Anzi, non ho voluto dire di no perché Riccione ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo luogo di lavoro e al tempo stesso di relax e divertimento. La Ginnastica Riccione e l’amministrazione ci sono venute incontro adeguando la palestra con gli strumenti idonei, esattamente quelli che troveremo al Mondiale a Stoccarda. Siamo davvero felici di essere qui”.

Al tavolo anche il presidente del Comitato FGI dell’Emilia Romagna, avvocato Corrado Dones, che ha annunciato di avere delegato “all’Asd Ginnastica Riccione l’organizzazione, il 6 settembre prossimo, della grande festa per i 150 anni del Comitato regionale FGI che si terrà a Riccione. Non possono poi mancare i complimenti all’associazione riccionese per avere portato le Nazionali sul nostro territorio e per la grande crescita che ha avuto, che permette di fare da traino a tutto il movimento della ginnastica regionale”.

Il presidente della Polisportiva Comunale Riccione, Giuseppe Solfrini, complimentandosi per l’ottimo lavoro del presidente Poesio che “ha saputo cogliere al volo le opportunità di crescita”, ha voluto porre l’accento sulla grande quantità di eventi sportivi di qualità organizzati a Riccione “con una evidente ricaduta sull’economia, ma soprattutto con una grande valenza sociale. Avere sul territorio i campioni di tutti gli sport significa creare entusiasmo per i nostri bambini e ragazzi, facendoli avvicinare sempre di più allo sport”.

Presenti al collegiale le azzurre: Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio, Alessia Federici, Francesca Noemi Linari, Caterina Cereghetti, Giada Grisetti, Maria Vittoria Cocciolo.

Di seguito tutti gli eventi estivi.

ESTATE 2019 – GLI EVENTI A RICCIONE

Dal 16 al 26 giugno: Collegiale Nazionale italiana di Ginnastica Artistica Femminile. Le atlete della Nazionale si alleneranno tutte le mattine nella palestra della Asd Ginnastica Riccione (via Abruzzi, 46) in vista dei Mondiali in programma ad ottobre a Stoccarda (Ger), agli ordini del Direttore Tecnico Enrico Casella. Nel pomeriggio e la sera spazio al divertimento con tante attività: parchi acquatici, discoteche, shopping… anche grazie alla collaborazione con il Comune di Riccione.

24 giugno (dalle ore 14 alle ore 17): evento della Asd Ginnastica Riccione all’Aquafan di Riccione con ospite la Nazionale Italiana GAF. Spettacolo delle atlete dell’Asd Ginnastica Riccione e un’esibizione della Nazionale di Ginnastica Artistica, più tante sorprese in collaborazione con Costa Parchi. Al Walky Cup, spazio per foto e autografi con le campionesse azzurre.

Dal 7 al 14 luglio e dal 14 al 21 luglio: Gym Campus FGI. A Riccione arriveranno circa cinquanta atlete selezionate da tutta Italia per due campus settimanali di alto livello con i tecnici della Federazione Ginnastica d’Italia, che si svolgeranno nella palestra di via Abruzzi.

Dal 18 al 24 agosto: la Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Femminile ritorna a Riccione. In questa occasione protagonista del collegiale sarà la Nazionale Italiana Allieve e Juniores GAF, composta da un folto gruppo di atlete azzurre e dai tecnici federali.

Da giugno ad agosto. Le massime espressioni della ginnastica italiana fanno tappa a Riccione. Le società di Serie A e Serie B italiana FGI si alterneranno alla palestra di via Abruzzi per collegiali settimanali con allenamenti alla mattina e relax/divertimento al pomeriggio e sera.

6 settembre: Festa per il 150° anniversario del Comitato Emilia Romagna FGI. La Asd Ginnastica Riccione ha avuto l’onore di essere delegata ad organizzare la grande festa per i 150 anni del Comitato Emilia Romagna FGI che si terrà a Riccione con un eccezionale programma che sarà svelato nelle prossime settimane.